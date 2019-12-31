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Başkan Aktürk'ün yeni yıl mesajı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 2020 yılının tüm insanlığa huzur, mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini temenni ettiğini belirtti.
Nevşehir 31.12.2019, 14:00
Aktürk yayınladığı yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yenilikçi yönetim anlayışımızla göreve geldiğimiz 3 Nisan 2019 tarihinden itibaren kısa sürede Ürgüp’e fayda sağlayacağına inandığımız önemli ve büyük projelere imza attık.
Bizim için yeni yıl demek, memleketimiz için yeni hizmetler demektir.
Yeni yılda unutamayacağınız güzel anılar yaşamanız dileğiyle."
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