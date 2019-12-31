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Başkan Aktürk'ün yeni yıl mesajı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 2020 yılının tüm insanlığa huzur, mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini temenni ettiğini belirtti.

Nevşehir 31.12.2019, 14:00
Başkan Aktürk'ün yeni yıl mesajı
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Aktürk yayınladığı yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yenilikçi yönetim anlayışımızla göreve geldiğimiz 3 Nisan 2019 tarihinden itibaren kısa sürede Ürgüp’e fayda sağlayacağına inandığımız önemli ve büyük projelere imza attık.

Vatandaşlarımızla birlikte başardığımız Ürgüp’ün markasına yakışan, Ürgüp’ü ileriye taşıyacak kaliteli ve büyük projeleri, 2020 yılında da yine değerli hemşehrilerimizin desteğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Bizim için yeni yıl demek, memleketimiz için yeni hizmetler demektir.

Yeni yılda unutamayacağınız güzel anılar yaşamanız dileğiyle." 

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