Son Dakika
Başkan Aktürk'ün Berat Kandili Mesajı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, berat kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Nevşehir 27.03.2021, 16:24
Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Bu vesile ile Berat Kandilinizi tebrik ediyor, başta Ürgüplü hemşerilerimiz olmak üzere, Ülkemize, Milletimize ve tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.