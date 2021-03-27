Başkan Aktürk'ün 41. Doğum Gününe özel türkü ve 41 fidan

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün 41. doğum gününe özel yazılarak bestelenen türküyle Ürgüplü Vatandaşların da yer aldığı video slayt hazırlandı.

Türküyü çok beğendiğini söyleyen ve sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Aktürk "Kıymetli müdürlerim ve Şehit Aybüke Yalçın sosyal tesisimizin kıymetli çalışanlarından, doğum günüme özel emek harcayarak yapmış oldukları bu güzel çalışmadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte Masal Kent Ürgüp'ümüz için çalışmaya devam inşAllah" notuyla paylaştı.

Türkünün sözleri şöyle:

Ürgüp'ümün Aktürk'ü senin için bu türkü,

Ürgüplü izin verdi, söylenecek bu türkü, yazıyom ben.

Seviyom bende genç dinamik bu başkanı seviyom ben.

Büyüktür büyük ile, çocuktur çocuk ile,

7'den 70'e Ürgüplünün kalbinde,

Biliyom ben,

Seviyom ben de genç dinamik bu başkanı seviyom ben.

Şahlandırdı Ürgüp'ü Güldürdü yüzümüzü,

Allah ömürler versin, Bugünde doğum günü de biliyom ben.

İyiki doğdun Başkanım, iyiki doğdun diyorum ben,

Seviyom ben de genç dinamik bu başkanı seviyom ben

İyiki doğdun Başkanım, iyiki doğdun diyorum ben,

41. Doğum Gününe özel 41 fidan dikildi

Ürgüp Belediyesi çalışanları da Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün 41. yaş gününü Ürgüp'ün girişine 41 çam fidanı dikerek kutladı. 41 fidanı toprakla buluşturan belediye çalışanları, Başkan Aktürk'e nice sağlıklı yıllar temennisinde bulundular.