Başkan Aktürk'ten ziyaretler

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Gençlik Spor İl Müdürü Özdemir ile Ürgüp'teki gençler için yapılacak çalışmaları istişare ederek fikir alışverişinde bulundu.

Ardından Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret eden Başkan Aktürk, projeleri arasında olan Ürgüp Turizm Fakültesi ile ilgili Rektör Aktekin ile karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.

Rektör Aktekin ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Özdemir ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Aktürk'e teşekkür ettiler.