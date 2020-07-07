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Başkan Aktürk'ten ziyaretler
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’i makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Nevşehir 07.07.2020, 08:41
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Gençlik Spor İl Müdürü Özdemir ile Ürgüp'teki gençler için yapılacak çalışmaları istişare ederek fikir alışverişinde bulundu.
Ardından Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret eden Başkan Aktürk, projeleri arasında olan Ürgüp Turizm Fakültesi ile ilgili Rektör Aktekin ile karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.