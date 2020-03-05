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Başkan Aktürk'ten TRT Genel Müdürü Eren'e Ziyaret
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i ziyaret etti.
Nevşehir 05.03.2020, 09:08
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Aktürk, " Dünya markası iki değerimiz TRT ve Ürgüp’ümüzün işbirliği ile vizyon projelerimizi hayata geçirmek için istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. TRT Genel Md. Sn. İbrahim Eren‘e yakın ilgisinden dolayı ve Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe‘ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.