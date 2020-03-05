Başkan Aktürk'ten TRT Genel Müdürü Eren'e Ziyaret

Ziyarette iki dünya markası olan TRT ile ÜRGÜP'ün işbirliği ile büyük projelerin hayata geçirilebilmesi için karşılıklı fikir alış verişi yapıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Aktürk, " Dünya markası iki değerimiz TRT ve Ürgüp’ümüzün işbirliği ile vizyon projelerimizi hayata geçirmek için istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. TRT Genel Md. Sn. İbrahim Eren‘e yakın ilgisinden dolayı ve Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe‘ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.