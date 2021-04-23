Başkan Aktürk'ten çocuklara 23 Nisan Sürprizi

Başkan Aktürk, kovid-19 salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ikinci kez buruk kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Duayeri, 15 Temmuz, Evka, Kavaklıönü Mahallelerinde yaşayan çocukları evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Ziyaret ettiği mahallelerde çocuklar tarafından çoşkuyla karşılanan Başkan Aktürk “Tüm zorlukların ve sıkıntıların bir çocuğun, bir yetimin gülümsemesiyle kaybolacağı düşüncesinden hareketle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ilçemizde belirlediğimiz çocuklarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutlamak istedik.” Dedi.

Başkan Aktürk’ü şiirlerle karşılayan çocuklar ve aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.