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Başkan Aktürk'ten çocuklara 23 Nisan Sürprizi
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bayramı evlerinde geçiren 50 çocuğu ziyaret etti.
Nevşehir 23.04.2021, 13:21
Başkan Aktürk, kovid-19 salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ikinci kez buruk kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Duayeri, 15 Temmuz, Evka, Kavaklıönü Mahallelerinde yaşayan çocukları evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Başkan Aktürk’ü şiirlerle karşılayan çocuklar ve aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.