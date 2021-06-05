Başkan Aktürk LGS’ye girecek Öğrencilere Başarılar Diledi

Başkan Aktürk, “Uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından sınava girecek öğrencilerimizden başarı bekliyor ve onlara güveniyoruz. Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek kardeşlerimize başarılar diliyorum. Cenabı Allah istedikleri liselere girme imkanı sağlasın. Kendileri iki senedir pandemi döneminde çoğunlukla evde online olarak eğitim aldılar. Biz de online eğitimlerimizle çocuklarımıza destek olmaya çalıştık. Bu zorlu süreçteki sabır ve fedakarlıkları için tüm ailelere ve Öğretmenlere de şükranlarımı sunuyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin.” dedi.