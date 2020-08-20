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Başkan Aktürk AK Parti Belediye Başkanları toplantısı için Ankara’da

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından organize edilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Ankara’da yapıldı.

Nevşehir 20.08.2020, 15:17
Başkan Aktürk AK Parti Belediye Başkanları toplantısı için Ankara’da
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ATO Congressium’da “Pandemi sonrası Belediyecilik Vizyonu” konusu ile gerçekleştirilen toplantıya Ürgüp’ü temsilen Türkiye genelinden 794 belediye başkanı ile birlikte katılan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk,  “AK Parti Genel Merkezimizin ‪“Pandemi Sonrası Belediyecilik Vizyonu” konulu Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın teşrifleri ile gerçekleştirdik. Ürgüp’ümüz için çalışmaktan vizyonumuza vizyon katmaktan geri durmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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