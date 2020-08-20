Başkan Aktürk AK Parti Belediye Başkanları toplantısı için Ankara’da

ATO Congressium’da “Pandemi sonrası Belediyecilik Vizyonu” konusu ile gerçekleştirilen toplantıya Ürgüp’ü temsilen Türkiye genelinden 794 belediye başkanı ile birlikte katılan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “AK Parti Genel Merkezimizin “Pandemi Sonrası Belediyecilik Vizyonu” konulu Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın teşrifleri ile gerçekleştirdik. Ürgüp’ümüz için çalışmaktan vizyonumuza vizyon katmaktan geri durmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.