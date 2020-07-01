Başkan Adayı Demir Millet İttifakının kadınlarıyla bir araya geldi

NEVŞEHİR(MHA) Kahvaltıya katılımlarından dolayı tüm ilçe başkanları ve kadın kolları başkanlarına ve partililere teşekkür eden İYİ Parti İl Başkanı Adayı Caner Demir, "Nevşehir'in tüm ilçelerinin, beldeleri de dahil sorunlarını biliyorum. Bu yerleşim merkezlerinde Partimizin durumu ve sorunları hakkında da bilgi sahibiyim. Bu konuda oldukça samimi ve iddialıyım. Bu kahvaltıyı düzenlememdeki amaç partimizin dinamiklerini harekete geçirmekti. Kadınlar bizim partimizin önemli dinamiklerinden. Millet İttifakının ilçe başkanları ve kadın kolları başkanlarımızla birlikte birlik ve beraberlik görüntüsü verelim istedik. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerekse İYİ Parti Türkiye genelinde de Nevşehir'imizde de yükseliş içerisinde. Ben mücadeleci bir insanım. Yarışı kaybetsem de bu partinin içerisinde olmaya devam edeceğim. Özellikle Cumhuriyetimizin değerlerini savunmak benim için büyük bir önem taşıyor. Günümüzde Cumhuriyetimizin kazanımlarının kaybedilmeye çalışıldığını görüyoruz. Benim siyasete girmemin başlıca nedeni de bu" diye konuştu.