Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanlığı tarafından organize edinilen “Başbuğ 101 yaşında” adlı programda Kur’an-ı Kerim Tilaveti yapıldı.

Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanlığı Ocak binasında düzenlenen programa, Ocak Başkanı Ali Türker, Türkiye-Kamu-Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin, MHP Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, Asena Birim Başkanı Derya Tunç, Ocak yöneticileri, partililer ve ülkücü gençler katılım gösterdi.

Duaların yapıldığı program sonunda konuşan Ülkü ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, “Bir Türkeş geçti dünyadan, bir rüzgar gibi kimine esenlik, kimine serinlik kimine de ürperti verdi. Kimileri 'Kudretli Albay' dedi, kimileri 'Türkeş' kimileri 'Alparslan' dedi, kimileri de 'sürgün asker'

Ama biz hep 'Başbuğ' dedik ona; başımızdı, canımızdı, kanımızdı. Sahipsiz gençliğin yol göstericisi, bilgi vericisi ve öğreticisiydi. O eşsiz bir baba, mert bir dost, yiğit bir eş ve daha ziyade Türk'ün başına verilen Başbuğ Alparslan Türkeş idi. Geldi ve geçti.

Yanında olanlar faydalandı, esinlendi, yoluna baş koydu. Şimdi de biz onunla olanla, onun yolunda olanla, bir ömür yılmadan ilerlediği dikenli yolda yürümeye ant içiyor ve yemin ediyoruz.

Başbuğum, Cenab-ı Allah iyi ki vermiş bu millete seni, iyi ki doğmuşsun, iyi ki bizim başımıza Başbuğ olmuşsun!” açıklamalarında bulundu.