Başbakan Yıldırım İşadamları İle Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Mustafa Ataş, Fatih Şahin, Harun Karacan ve Çiğdem Karaaslan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Sağlık Bakanı, Ahmet Demircan ve AK Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş, AK Parti AK Parti Nevşehir Milletvekilleri: Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’’ın yanı sıra Nevşehir’de bulunan iş adamları ile sivil toplum teşkilatlarının temsilcilerinin katıldığı ‘İş Dünyası Buluşması’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım,AK Parti hükümeti olarak sık sık mümkün mertebe toplumun bütün kesimleri ile bir araya gelmeye gayret ettiklerini söyledi.

“Hükümet olarak temel ilkemiz ülkemizi oluşturan tüm paydaşlara, toplum kesimlerinde diyalog halinde olmak ve onların meselelerinin ilk ağızdan öğrenmek ona göre de tedbir almak bizim önemsediğimiz meseledir.” Diyen Yıldırım daha sonra şöyle konuştu: “ Çözüm üretmek istediğiniz zaman damdan düşeni bulacağız. Dolayısıyla tespitlerimizi bizzat yerinde ziyarete ettiğimiz iş adamlarımızın temsilcileriyle çatı örgütleriyle görüşüyor konuşuyor buna göre çözüm üretiyoruz. İstişare etmeden hiçbir konuda hareket etmiyoruz. Bugün Oda ve Borsalar Birliği Başkanımız burada, TESK Başkanımız burada, Türkiye'nin en büyük emek teşkilatı Türk İş Başkanı da burada. Üreten de, çalışanda, emek verende burada. Türkiye'nin zenginleşmesi, büyümesi için özel sektörün önünü açmamız gerek. Türkiye'de AK Parti iktidarından önce devlet bir liralık yatırım yapıyor özel sektör bir buçuk lira yatırım yapıyor. Şimdi devlet 1 liralık yatırım yapıyor özel sektör 8 liralık yatırım yapıyor. Çünkü iş adamlarız ülkesine güveniyor, geleceğine güveniyor, güçlü iktidarı görüyor yatırım yapıyor. Devletin yılda yaptığı yatırım 128 milyar iken özel sektör 900 milyar yatırım yapıyor. Demek ki Türkiye üç kat büyüdüyse milli gelir 860 milyara çıkmışsa bunun arkasında sizler varsınız". dedi.

Nevşehir’in oldukça farklı bir şehir olduğunu ifade eden Yıldırım“ Nevşehir gerçekten insana huzur veriyor. Cenab-ı Hakkın bahşettiği doğal güzellikler dünyanın hiçbir yerinde yok. İsteseniz de yapamazsınız. Bu kadar üç güzelliklerle bezenmiş şehre hizmet etmek bizim de boynumuzun borcudur. 2017 yılı hem zordu hem de başarılı bir yıl oldu. 2017 başında felaket tellalları ‘ piyasalar zor durumda, firmalar batacak, iş alemi perişan olacak, ekonomi bozulacak, AK Parti iktidarı da dersini alacak.” Diyorlardı. ülkemiz adına kötü senaryolar yazanlara da içerden de epey ortakçı çıktı. Ama biz odalarımızla, borsalarımızla ve esnaflarımızla oturduk .Hızlı karar aldık. Piyasaları canlandırdık. Kredi sağladık, özel sektörün iş alanlarının genişletilmesi yönünde etkin çalışmalar yaptık. Bu süreçte 600 bin insanımıza kaynak sağladık. Türkiye niye yüzde 3 değil de 11 büyüdü diye hayıflananlar bu gerçeği görmüyor . Hükümet olarak prim ertelemesinden tut, kredi genişlemesi ve işadamlarının önerindeki engelleri kaldırdık. Siz yeter ki üretin, yeter ki çalışın ve işçi çalıştırın, biz sizin emrinizdeyiz. Biz bakkalcılık, otobüsçülük, tornacılık yapamayız. Fabrika işletemeyiz, bunları siz yapacaksınız, işi bilen sizsiniz, biz sizin önünüzdeki engelleri kaldıracağız. Yolunuzdaki taşları temizleyeceğiz. Bu arada yolunuza taş koyanlarda var, onların da icabına biz bakacağız. Taş üzerine taş koymayan muhalefetimiz var ama her işe taş koyan muhalefetimiz de var. Şimdi biz işimize bakacağız. “ dedi.

2018 yılının 2017 yılından daha iyi olacağını söyleyen Başbakan Yıldırım “ 2018 yılının 2017 yılından daha iyi olacağını belirterek, işadamlarından hiç hız kesmeden işlerine bakmaları tavsiyesinde bulundu.

BAŞKA ÜLKELERİN DE DERTLERİNE DERMAN OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Dünyada son 10 yıldan beri küresel bir krizin etkisinin sürdüğünü anlatan Başbakan Yıldırım “ Son 10 yılda dünyada küresel kriz var. Yaprak kıpırdamıyor bütün ülkelerde. 2008 de başladı, halen devam ediyor. 2017’ da biraz kıpırdanır gibi oldu ancak 2018 toparlanmış değil. Son 10 yılda dünya genelinde uygulanan 10 proje var ,bu projelerden 6 sını Türkiye yaptı. Fazla söze hacet yok. İzmir- İstanbul otoyolu, dünyanın en büyük havayolu, Osmangazi köprüsü, ağır araçların geçtiği yavuz sultan selim köprü ve otoyolu, dünyada en uzun asma köprüsü Çanakkale 1915. Marmaray 150 yıllık rüya, 300 milyon insan kulandı bugüne kadar . Avrasya tüneli. İşte bu kadar.

MAZLUM VE ZULME UĞRAMIŞLARIN YANINDA TÜRKİYE VAR

Bunların yapımı için de her şeyin başı istikrar ve güven ortamı. Bir de başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderinin bulunması. Cumhurbaşkanımızla beraber onun ekibinden biri olarak el ele omuz omuza vererek memleketimizin bütün sorunlarını çözdüğümüz gibi, başka ülkelerin de dertlerine derman oluyoruz, onların sorunlarına da yetişiyoruz. İşte Arakan, Suriye, Kudüs. Nerede mazlum ve zulme uğramış mağdur var ise, orada Ay yıldızlı bayrak var Türkiye var. Çünkü biz geçmişimizden aldığımız tecrübe ile geleneklerimiz ile terbiye ile geleceği idare ediyoruz .” dedi.

HIZLI TREN PROJELERİ BİTMEK ÜZERE

Nevşehir’e gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin bilgiler veren Başbakan Yıldırım “ Son 15 yılda 275 bölünmüş yol kazandırdık Artık sıcak asfalta giriyoruz. Kayseri’ye doğru, Ankara yoluna doğru sıcak asfalt yapacağız. Nevşehir Kapadokya Havalimanına çok güzel bir terminal yapacağız, burayı havacılığın merkezi yapacağız. Ama yazın da başka şehirlere seferlerin yapılması için de gerekli talimatı verdik, çalışmalar başlatıldı. Kayseri Nevşehir-Konya hızlı tren hattının projeleri bitmek üzere, bittikten sonra yapımı için adımlarımızı atacağız. Nevşehir Organize Sanayi Bölgesinin de doğalgazdan yararlandırılması için çalışmalar en kısa süre içinde başlayacak.” Dedi.

Daha sonra Nevşehirspor Kulüp Başkanı Salih Dirikoç, Başbakan Binali Yıldırım’a üzerinde 50 numara yazan Nevşehirspor forması hediye etti.

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra , Partisinin Kırşehir 6. Olağan kongresine katılmak üzere Nevşehir’den ayrıldı.