Başbakan Yıldırım, AK Parti Nevşehir 6. İl Olağan Kongresinde

Nevşehir Kapadokya Havalimanına uçak ile gelen Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra otobüs ile Nevşehir Valiliğine gelerek burada Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ederek ilin sorunlarına ilişkin brifing aldı.

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra kongrenin yapıldığı Damat İbrahim Paşa Spor Salonuna geldi.

Burada AK Parti Nevşehir Milletvekilleri: Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve çok sayıda partili tarafından karşılanan Başbakan Binali Yıldırım daha sonra salon çevresinde toplanan yüzlerce vatandaşa hitap etti.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ ,BAŞBAKAN YILDIRIM’I SEVİNDİRDİ

Kendisine gösterilen ilgiden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek Nevşehirlilere teşekkür eden Başbakan Binali Yıldırım, her seçim döneminde Nevşehirlilerin çıtayı daha da yükselttiğini kaydetti.

Başbakan konuşmasına daha sonra şöyle devam etti. “ AK Parti 15 yıldır aynı aşkla aynı kararlılıkla bu yolu yürümeye devam ediyor. Her seçimde Nevşehir çıtayı biraz daha yükseltti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 64 ün üzerinde oy verdiniz Allah razı olsun. Yetmez dediniz, 16 Nisan 2016’da yapılan seçimde de yüzde 65 in üzerinde oy verdiniz. Bir destan yazdınız.” dedi.

Daha sonra kendisine uzatılan bir notu otobüs üzerinde kendini dinleyen vatandaşlara okuyan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım ‘ Bakın bu kağıtta ne yazıyor. ‘Kızına gümüş takılmaz, erkeğine hava atılmaz, biz Nevşehirliyiz, bize şekil yapılmaz. Size şekil yapabilirler mi ? Elbette yapılmaz, burası Nevşehir.’

AK PARTİ LAF DEĞİL, HİZMET ÜRETİR

AK Parti’nin laf değil, hizmet ürettiğine vurgu yapan Başbakan Yıldırım ,vatandaşın kime ne görev vereceğini çok iyi bildiğini dile getirdi. Yıldırım şöyle dedi : “ Geçmiş iktidarlarda ne demişlerdi. ‘Yer ile gök bir araya gelirde Avanos-Ürgüp Yol Kavşağına Köprülü Kavşak Yapılmaz’ Ama biz buraya Köprülü Kavşak yapmadık mı, yaptık tabi. Biz laf üzerine laf değil, taş üzerine taş koyarız. Laf ile peynir gemisi yürümez. Ainesi iştir lafa bakılmaz. Herkesin bir görevi var. Vatandaş kime ne görev vereceğini çok iyi biliyor. Muhalefet iyi konuşmasını biliyor ona konuşma görevi veriyor. AK Parti iş yapmayı biliyor ,ona da o görevi veriyor. Vatandaş layık olduğu görevi layık olana veriyor.” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım daha sonra AK Parti Nevşehir 6. İl Kongresinin yapılacağı Damat İbrahim Paşa Spor Salonuna giriş yaptı.

Salon girişinde ciddi bir izdihamın oluştuğu gözlenirken, Başbakan Yıldırım, vatandaşları selamlayarak kendisine ayrılan yere büyük coşku gösterileri içerisinde geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, salonda bulunan vatandaşlara selamlama konuşması yaparak, bugüne kadar AK Parti’ ye hizmet veren tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti ve vefat edenlere de Allah’ dan rahmet diledi. Ataş, kongrenin hayırlı olması dileğinde bulunarak görev alacak yeni yönetim kurulu üyelerine de bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Nevşehir 6. İl Kongresi mesajı, ekrandan izlettirildi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları, Fatih Şahin, Harun Karacan ve Çiğdem Karaaslan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Sağlık Bakanı, Ahmet Demircan ve AK Parti Grup Başkanı Mustafa Elitaş, AK Parti AK Parti Nevşehir Milletvekilleri: Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ın yanı sıra çok sayıda milletvekili, belediye başkan ve parti çok sayıda vatandaşın katıldığı kongrede daha sonra Başbakan Binali Yıldırım kürsüye geldi.

Yapılacak kongrenin öncelikli olarak Nevşehir’de tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, şehre büyük hizmetler veren Damat İbrahim Paşa’yı rahmetle yad etti. Yıldırım, Karavezir Seyyid Mehmet Paşa, Son Osmanlı Şeyhül İslamı Mustafa Hayri efendiye’ de rahmet diledi.

NEVŞEHİR’İN YİĞİT İNSANLARI MEMLEKET SEVGİMİZİ DAHA DA ARTIRIYOR

Nevşehir’e her geldiklerinde buradan tazelenmiş ve yenilenmiş olarak döndükleri söyleyen Başbakan Yıldırım “ Buradan tazelenmiş ve yenilenmiş olarak dönüyoruz. Sizlerde memleket sevgisini görüyoruz. Kapadokya’nın Allah vergisi güzellikleri ve yiğit insanları bizim memleket sevgisini daha da artırıyor. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. AK Parti Nevşehir’de her zaman destek gördü, AK Parti’ye desteğini Nevşehir her zaman artırarak devam ettirdi. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan’ı milletin adamı liderimizi yüzde 64.4 ile Cumhurbaşkanı seçti. 16 Nisan’daki referandum da çıtayı Nevşehir daha da yükseltti ve bu sefer yüzde 65.5o ile güçlü Türkiye için güçlü bir şekilde Evet dediniz. Allah hepinizden razı olsun. Plakasız 50 amma desteğiniz yüzde 65 leri geçiyor. Nevşehir teşkilatı başarı çıtasını yükseltmeyi devam ettiriyor. Eşşiz güzellikteki atları nasıl şahlanıyorsa sizin de Türkiye’ye desteğinizle ülkemiz o kadar şahlanıyor.” dedi.

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kıllıçdaroğlu’nun seçimlerde yenilgiye doymadığını aktaran Yıldırım , Kılıçdaroğlu’nun erken seçim isteğine yönelik sözlerini eleştirdi.

NEVŞEHİR KENDİ REKORUNU DA İNŞAALLAH KIRACAK

Başbakan Yıldırım “Yerel seçimlere 14 ayımız kaldı. Kılıçdaroğlu sabırsızlanıyor. Diyor ki ‘gelin şu seçimleri öne alalım’. Yerel seçimleri. Yav be kardeşim 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadın mı, şurada 14 ay var biraz daha oyalan. 3 günün beyliği de beyliktir. Nevşehir 14 ay sonra Kılıçdaroğlu ’na bir ders verecek misiniz.? Nevşehir yerel seçimde yeni bir destan yazacak mısınız.? Nevşehir işi bitirmiş , Maşaallah. Nevşehir kendi rekorunu kırmaya hazır mı ? Yüzde 65 in üzerine çıkmaya varmışınız.? İşte bu kadar. Size de bu yakışır. En genç il başkanına da bu yakışır.” dedi.

ABD’DE HUKUK KATLEDİLİYOR

Gündeme ilişkin görüşlerini de ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, ABD’da görülen davada hukukun katledildiğini belirtti. AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldıırm şöyle konuştu: “ Bugünlerde ABD’de evlere şenlik bir dava görülüyor, dava kararı öncesinden verilmiş. FETÖ’ cülerin adeta esiri olmuş yargıçların verdiği kararlarla bir dava görülüyor. Adam sanık diye içeri alınıyor, mahkeme salonuna gelmeden sanık olmaktan çıkartılıp tanık yapılıyor. ‘Sen temize çıktın yalan söyle söyleyebildiğin kadar, Türkiye hükümetini ,Türkiye Başbakanını, Türkiye Cumhurbaşkanını , önüne geleni suçla ondan sonra hayatın garanti’ diyorlar. Yetmedi, Halk Bankasının Genel Müdür yardımcısını suçlu sandalyesine oturtuyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar.? Hakan Atilla üzerinden Türkiye’yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Kim yapıyor. FETÖ ile kol kola girmiş savcı ve hakimler yapıyor. FETÖ’cülerin hazırladığı dosyayı açıyorlar ve buna göre suçlama yapıyorlar. Jüri’ye de ‘Somut bir delil olmasa da siz suçlamakta çekinmeyin, delil olması da gerekmez.’ diyorlar ve bunun adı da bağımsız yargı oluyor. Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar bu davada hukuku katledilmektedirler. Türkiye büyük bir ülke, bir hukuk devleti, kimse ayak oyunlarla tezgahlarla bu ülkeyi dize getiremez, bu ülkenin geleceğine asla bir zarar veremez,. İşte aynı oldu bittiyi Kudüs’te yapmaya çalıştılar. Ne dedi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘ Dünya 5 den ve birden büyük’ dedi. İşte oldu bitti karara tavrımızı koyduk, aklı selim bütün ülkelerde büyük bir çoğunlukla ABD Başkanını Kudüs konusunda aldığı kararı kabul etmediğimizi BM’de ortaya koydular.” dedi.

TÜRKİYE EMİN YUVA

Başbakan Yıldırım Türkiye’nin sadece bölgede geleceğin teminatı değil, komşularının da hukukunaü sahip çıkan bir ülke olduğunu dile getirerek ‘ Türkiye komşularının hukukuna da sonuna kadar sahip çıkacak. Önüne gelene, İran'a Afganistan'a ayar vermeye çalışanlar, iç işlerini dizayn etmeye çalışanlar Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında hakkın sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir. Bu herkes tarafından bilinmelidir. Ülkemize komşularımıza yönelen bütün oyunları bozacağız. Ana muhalefet partisi genel Başkanı Kemal Bey yine inciler döktürmüş. Meclis konuşması izleri kafasından silinmemiş. Kılıçdaroğlu şunu aklına koy, kamyoncuların da vatandaşın da derdi bizim derdimizdir. Bir şey daha bilmeni isterim, kamyoncuların derdini bilmek istiyorsan Elmadağ rampaları eskiden nasıldı şimdi nasıl, İstanbul'dan Afyona kaç saatte gidiyorsunuz, Zigana nasıldı şimdi nasıl geçiliyor? Türkiye'de hayatından tek memnun olan adam Kılıçdaroğlu. Dert yok tasa yok, iktidar yok sorumluluk yok. Bol keseden hava benim yer Allah'ın her gün bir şey yumurtluyor. Yalanın da bir endazesi olur. Artık yalanda da standardı çökertti maşallah.



Millet buna itibar etseydi 15 senedir ne uzuyor ne kısalıyor. Ne yalan söylersen söyle faydası yok. Kılıçdaroğlu da yapılanlardan memnun ama pozisyonu müsait değil. Söyleyemiyor. Yanlışlıkla ne kadar güzel olmuş bu köprüler deyince yanındakiler gazeteciler var bunu AK Partililer yaptı diye uyardıklarını ben duydum” şeklinde konuştu.

Nevşehir’in sevgi ve hoşgörünün şehri olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım “ Nevşehir sevgi hoşgörü şehri amma Nevşehirliler Kızına gümüş takılmaz, erkeğine hava atılmaz, biz Nevşehirliyiz, biz Nevşehir’liyiz bize şekil yapılmaz. Kılıçdaroğlu Nevşehir’liye şekil yapılmaz ne yalan söylersen söyle Nevşehirliye bunlar sökmez.” Dedi.

Nevşehir’e kazandırılan hizmetleri sıralayan Başbakan Yıldırım çeşitli yatırım müjdeleri de verdi. Yıldırım “Yollar hayat kurtarıyor Nevşehir Aksaray,Kırşehir,Niğde ve Kayseri’ye bölünmüş yollar ile bağlı. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik .İktidarımız döneminde Çiftçilerimize 17 milyon liralık zirai gelir artışı sağladık. Çiftçilerimize desteği yıllık 23 milyondan 112 milyona çıkarttık. Nevşehir Kapadokya Havalimanı çalışmıyordu. Şu anda faal bir şekilde çalışıyor. Yıllık 367 bin yolcunun taşındığı bir havalimanı oldu. 2007 ‘de Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesini açtık. 20 binin üzerinde öğrencisi var.20 sağlık tesisinin yapımını gerçekleştirdik. Nevşehir Küliyesi inşallah 2019 da bitecek. Nevşehir Stadyumu yenilenmek istiyor., inşallah onu da gerçekleştireceğiz. Nevşehir Kalesi civarındaki Dünyanın en büyük yeraltı Şehrini turizme kazandıracağız. Paşabağları ören yerinin çalışmaları tamamlandı, hayırlı olsun. Hacıbektaş ilçesinin kültür inan turizminde hak ettiği yere taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Güney Çevre yolu tamamlandı. Şimdi de Batı Çevre yolunu yapıyoruz., Hayırlı olsun. Kayseri Nevşehir Konya,Aksaray hızlı tren hattının projeleri bu yıl içerisinde tamamlanacak, yapımı için planlamamızı yapacağız. Nevşehir kabına sığmayan vatana hizmet etmekle yanıp tutuşan gençlerin şehri. Onun için yatırımlarımızla bu güzel insanların şehrinin gelişme ve kalkınmasını sağlayacağız. “ dedi.

Başbakan daha sonra yapılacak kongrenin hayırlı olmasını diledi ve görev alacak yöneticilere başarılar dileğinde bulunarak ,Damat İbrahim Paşa Spor Salonundan , sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra işadamlarının katılımı ile Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak toplantıya geçti.