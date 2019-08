Başarıya kaydolmanın tam zamanı!

DOĞA KOLEJİ 556 ÖZGÜN YAYINIYLA YENİ DÖNEME HAZIR!

Her eğitim-öğretim yılı sonunda müfredata uygun şekilde güncellenerek yenilenen Doğa Yayınları’nın teslimat süreci hızla devam ediyor.

Doğa Koleji, tüm eğitim kademelerindeki yayınlarını her eğitim-öğretim yılı sonunda güncelliyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 556 adet özgün yayının güncellemeleri yapılırken, müfredat değişiklikleri ve akademik kadronun görüşleri göz önünde bulunduruldu. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Yayınlarımızın her biri; oldukça titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünüdür. Yazım haritamızı; her eğitim-öğretim yılında olduğu gibi, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatındaki kazanımları dikkate alıp Doğa modelli eğitim anlayışımıza entegre ederek belirledik” dedi.

Doğa Koleji kampüslerinde kullanılan eğitim materyalleri, içerikten baskıya kadar tüm süreç kontrol altında tutularak hazırlandı. Her eğitim-öğretim yılı sonunda müfredata uygun şekilde güncellenerek yenilenen Doğa Yayınları’nın teslimat süreci hızla devam ediyor.

Kitapların etkinlik sayfaları ve soru bölümleri hazırlanıp bölüm başkanları tarafından kontrol edildi. Yazım planına göre sıraya konularak tasarımı yapıldı. Baskı onayı alınan ürünler öğrenci sayısı kadar basıldı. Baskı süreci tamamlandıktan sonra matbaa tarafından Doğa Kolejinin "Lojistik Destek Merkezi"ne teslim edilen ürünler her bir öğrenci için ayrı ayrı paketlendi. Set haline getirilen kitapların, tüm kademeler için kargo süreci devam ederken; 8. ve 12. sınıfların eğitim materyalleri teslim edildi.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Doğa Koleji olarak, yayıncılık tarafımızı adeta yaşayan bir organizma gibi canlı tutuyoruz. Eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sadece kitaplarımızla değil; kazanım bazlı testler, hafta sonu etkinlik çalışmaları, her hafta düzenli olarak yapılan deneme sınavları gibi sayısız yayın içeriğimizle; sağlam bir temel üzerinde sürdürüyoruz” dedi.

Fark Derslerle İlgili Yayınlar

Okul öncesinde düşünmenin doğası, deney atölyesi, okuma yazmaya hazırlık, doğa kaşifinin ekoloji günlüğü, satranç öğreniyorum; ilkokulda yaratıcı yazarlık, düşünmenin doğası, doğa kaşifinin ekoloji günlüğü, doğada şenlik var, deney atölyesi, doğatech, müzik, keman, ukulele, satranç taktik 1-2-3; ilkokul üstün zekalılar bölümünde tarihsel sorgulama; ortaokulda bilimin doğası, akıl oyunları, yaratıcı yazarlık, mucit atölyesi, doğatech, düşünme becerileri eğitimi ve keman; lisede genetik bilimine giriş, doğatech, teknoloji ve donanım, teknoloji ve yazılım, İngilizce language portfolyo ve bilim tarihi yayınları yer alıyor.

t-MBA ile Bir Adım Önde

Doğa Koleji öğrencileri, t-MBA eğitim programıyla bir adım öne geçiyor. İşletme yüksek lisans programının lise düzeyine uyarlanmış eğitim modeli olan t-MBA, öğrencilerin aktif katılım sağladığı öğrenme ortamları yaratıyor.

9, 10 ve 11. sınıflarda verilen t-MBA (Teenager MBA) dersinin eğitim materyali olarak; bilimsel araştırma projeleri ve etik, dijital ekonomi, para ve finans yönetimine giriş, stratejik pazarlama, girişimcilik ve inovasyon, sosyal medya yönetimi, veri madenciliğine giriş, yönetim ve organizasyona giriş, insan kaynakları yönetimine giriş ve tasarım odaklı düşünme ve proje kitapları kullanılıyor.