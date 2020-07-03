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Baro Başkanı Öncül’den Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret
NEVŞEHİR BAROSU BAŞKANI AV. NECMİ ÖNCÜL, NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI’YI ZİYARET ETTİ.
Nevşehir 03.07.2020, 16:31 03.07.2020, 21:16
Nevşehir Barosu Başkanı Av. Necmi Öncül, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Arı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Nevşehir’deki kadınlar için önümüzdeki günlerde yeni projeyi hayata geçireceklerini ve bu projeyle alakalı Öncül ile istişarelerde bulunduklarını belirterek projenin detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.