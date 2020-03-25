Bankamatiklere dikkat !

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir belediyesinin geçtiğimiz günlerde yaptığı düzenlemeyle birlikte vatandaşın banka işleri için en çok tercih ettiği bir nokta haline gelen Nejdet Ersan parkı içerisindeki bankamatikler Korona Virüse karşın şehir merkezindeki en sorunlu alanlardan biri.

Bankaların Korona Virüse karşın vatandaşları sınırlı sayıda banka içerisine alma uygulamalarının ardından kamu ve özel bankaların söz konusu alanda ne tür tedbir aldıkları da merak konusu.

Günde yüzlerce insanın uğradığı ve elle temasın kaçınılmaz olduğu bankamatiklerin virüsün yayılmaması adına daha fazla temizlenmesi ve önlemlerin artırılması bekleniyor.