Son Dakika
Bankamatiklere dikkat !
Nevşehir belediyesinin geçtiğimiz günlerde yaptığı düzenlemeyle birlikte vatandaşın banka işleri için en çok tercih ettiği bir nokta haline gelen Nejdet Ersan parkı içerisindeki bankamatikler Korona Virüse karşın şehir merkezindeki en sorunlu alanlardan biri.
Nevşehir 25.03.2020, 11:18
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir belediyesinin geçtiğimiz günlerde yaptığı düzenlemeyle birlikte vatandaşın banka işleri için en çok tercih ettiği bir nokta haline gelen Nejdet Ersan parkı içerisindeki bankamatikler Korona Virüse karşın şehir merkezindeki en sorunlu alanlardan biri.
Günde yüzlerce insanın uğradığı ve elle temasın kaçınılmaz olduğu bankamatiklerin virüsün yayılmaması adına daha fazla temizlenmesi ve önlemlerin artırılması bekleniyor.