Balon Turu Talihlileri Kura İle Belirlenecek

Ayrıca, kura törenini izlemeye gelen kişiler arasında da yapılacak çekilişle 10 kişiye daha balon turu hediye edilecek.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, Twitter hesabını takip eden ve bunla ilgili yaptığı paylaşımı RT edenler arasından 500 kişiye balon turu hediye edeceğinin açıklamasının ardından binlerce kişi bu paylaşımı beğenerek ve RT yaparak çekilişe katılmaya hak kazandı.

Yaklaşık on bin kişi arasından talihli 500 kişinin belirlenmesi için 30 Haziran 2019 Pazar günü Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde kura çekimi gerçekleştirilecek. Buradaki törende belirlenecek olan 500 kişiye balon turu hediyesi verilecek.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da katılacağı ve saat 14.00’da başlayacak olan çekiliş için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne gelecek olan kişiler arasından da ayrıca 10 kişiye yine kura ile balon turu hediye edilecek.

Balon turu hediyesi kazanan 500 kişinin ismi 30 Haziran 2019 Pazar akşamı Nevşehir belediyesinin internet sitesinden yayınlanacak.