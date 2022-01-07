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Bakkallar Odası Başkan adayı Ulu’dan NGC Başkanı Ekici’ye ziyaret
Bakkallar ve Bayiler Odası başkan adayı Ahmet Ulu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici’yi ziyaret etti.
Nevşehir 07.01.2022, 14:50
Beraberindeki bakkal işletmecileriyle birlikte Ekici’yi ziyaret eden Ulu, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Bakkal arkadaşlarının kendisine büyük bir teveccüh gösterdiğini ifade eden Ulu, “Bakkallar ve Bayiler Odası’nda da değişimin vakti geldi. Artık bakkal arkadaşlarımız kendi sorunlarıyla ilgilenecek bir başkan istiyor. Biz de bu düsturla yola çıktık. Kendim de bakkal olduğum için bakkalların sorunlarını çok iyi biliyorum. Kuracağımız yönetimle birlikte bakkalların tüm sorunları için mücadele edeceğiz.” dedi.
TGF Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ulu’ya başarı diledi.