Bakımı Yapılarak Çiçeklendirilen Şehit Mezarlarının Bayrakları Yenilendi

Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlıklar Servisi ekiplerince, Taşlıbel ve Kaldırım Mezarlıklarında bulunan şehit mezarlıkları bakımdan geçirildi.

Belediye ekipleri, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimizin kabirlerinin etrafındaki yabani otları temizleyerek çeşitli süs bitkileri ve çiçek dikti.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da büyük hassasiyet gösterdiği çalışmalar çerçevesinde, çevre temizliği yapılan şehit mezarlarında bulunan Türk bayrakları da yenilendi.

Mezarlıklar Servisi din görevlileri tarafından ayrıca düzenli olarak Kur'an-ı Kerim okunarak, hatim duası yapılıyor.



