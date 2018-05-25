Bakanlık temsilcileri Demir’i ziyaret etti

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri, yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine kazandırmayı; öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânları sunmayı;2023 Türkiye vizyonunun hedeflerini yakalamayı ve yöneticilerimiz ile öğretmen ve öğrencilerin yenilikçi uygulamaları hayata geçirmelerini teşvik ederek eğitim ortamlarının kalitesinin artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte.

Bu kapsamda Öğretim yöntem ve teknikleri, bilimsel ve teknolojik faaliyetler, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, eğitim öğretime erişim ve yönlendirme, olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesi kategorilerinde Türkiye geneli toplam 4841 başvuru yapılmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre 151 çalışmaya saha ziyareti yapılacak olup ilimizde TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Bireysel başvuruda bulunduğu “Fikirden Fiile Hareketi” çalışması için saha ziyaretinde bulunacak olan Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, Şube Müdürü Ramazan Bıyıklıoğlu, BT İl Koordinatörü Selman Ahmet Cengiz ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’i makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri hakkında Demir’e bilgi verdi. Milli Eğitim Müdürü Murat Demir Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 5’incisi düzenlenen Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde Nevşehir’den iki proje bakanlık ödülü almaya hak kazanmıştı.