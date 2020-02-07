Bakan Yardımcısı Dönmez, Pasha Balon Üretim tesislerini ziyaret etti

Ziyarete Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’in yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Ahiler Kalkınma Ajansı AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Emrah Şenoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Nevşehir İl Müdürü Ali Usta, Pasha Balon Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, MEHA Havacılık Genel Koordinatörü Hakan Zengin, Ortahisar Belediyesi encümen üyeleri ve bazı kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Pasha Balon Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Halis Aydoğan, Bakan Yardımcısı Dönmez ve beraberindekilere üretim çalışmaları hakkında bilgiler verirken Türkiye’nin ilk yerli ve milli üretici firması olan Pasha Balonu ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Dönmez, yerli ve milli balon tesislerini ziyaret etmekten son derece mutlu olduğunu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın üretim firmasından bahsettiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Dönmez ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada firma yetkilileri ile sohbet ederek yerli ve milli balon üretimini bakanlık olarak önemsediklerini ve desteklediklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak verilen teşvikler ve desteklerden bahseden Bakan Yardımcısı Dönmez, sertifikasyonunu alan Türkiye’nin ilk ve tek yerli ve milli balon üretim firması Pasha Balon yönetimini ve çalışanlarını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Pasha Balon Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan ise yaptığı açıklamada “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, siz değerli bakan yardımcımız ve tüm bakanlık yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bakanlık ve bağlı kurumların üreten firmalara verdiği destek ülkemizde yatırım ve istihdama dönüşmektedir. Teşriflerinizden dolayı şahsınız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerine ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadrolarına teşekkür ediyorum. Ayrıca verdikleri destekle her zaman yanımızda olan Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş ve Milletvekilimiz Mustafa Açıkgöz’e katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi. Ürgüp’te akşam yemeği yiyen Bakan Yardımcısı Dönmez akşam saatlerinde ilimizden ayrıldı.