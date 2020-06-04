Bakan Yardımcısı Demircan, Nevşehir Kalesi Etrafındaki Kaya Oyma Yamaç Yerleşimini Gezdi

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Demircan, Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında ortaya çıkarılan tarihi kaya oyma yamaç yerleşimini gezdi.

Demircan’a incelemeleri sırasında eşlik eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Arı, yaklaşık 437 bin metrekarelik alanı kapsayan bölgede 6. Yüzyıldan itibaren sürekli bir yerleşimin tespit edildiğini belirtti.

Bu güne kadar yapılan çalışmalar sonucu bölgede, 6. Yüzyıl’a ait bir manastır, 13. Yüzyıl’ın ilk çeyreğine ait kaya oyma kilise, bezirhaneler, mezar odaları, iş atölyeleri, geçiş tünelleri, bine yakın galeri ve oda ile çeşitli eşyaların ortaya çıkartıldığı söyleyen Arı, alanın bir bölümünün yeni bir turizm destinasyonu olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Işıklandırma ve çevre düzenleme çalışmaları önemli ölçüde tamamlanan bölgede ahşap yürüyüş parkurları da oluşturulduğunu ifade eden Arı, çalışmalarda tarihi dokunun korunmasına büyük hassasiyet gösterildiğini vurguladı.

Demircan ise burada yaptığı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanımız nezdinde, bu bölgedeki kültürel ve doğal varlıklar üzerinden geliştirdiğimiz turizmi daha da ileriye götürme yönünde hedefimiz var. Bu çerçevede yapılan çalışmaları yerinde görmek ve özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı bölgedeki tarihi eserlerimizde yürütülen çalışmaları inceledik. Bölge, gerçekten Türkiye’nin müstesna ve özel bir yeri. Sayın valimiz ve belediye başkanımızın heyecanı, bakanlığımızın özel ilgisiyle, geleceğe daha iyi bakacağımız güzel projelerimizin zeminleri hazır. Tüm bunları Nevşehir programımızda yakından görme imkanı elde ettik.” dedi.

Bakan Yardımcısı Demircan'a, gezisi sırasında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı M.Ruaf Yanar, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici eşlik etti.



