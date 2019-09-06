Bakan Selçuk Hayırsever İş İnsanları ve STK Temsilcileri İle Buluştu

Bakan Selçuk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantı da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hayırseverler iş insanlarıyla buluştu. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Nevşehir protokolünün de katıldığı toplantıda, Bakan Selçuk eğitim alanında yürütülen çalışmalara destek veren STK temsilcileri ve hayırseverler iş insanlarına Teşekkür Belgesi verdi.

Hayırseverlerden eğitim alanında yapılan çalışmalara verdikleri desteğin sürmesini dileyen Selçuk, bu güne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.