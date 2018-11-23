Bakan Kurum, Karasoku Mahallesinde İncelemelerde Bulundu

Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın ve bakanlık bürokratların da hazır bulunduğu incelemede Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ da yer aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, şehir merkezinde uygulanacak ikinci kentsel dönüşüm projesi niteliğindeki Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile paylaştı.

Başkan Seçen, şehrin daha modern bir şehir görünümüne kavuşmasında önemli bir etken oluşturacak Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da oldukça önemsenen yatay yapılaşma sürecine de önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.