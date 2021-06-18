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Bakan Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile görüştü.
Nevşehir 18.06.2021, 21:38 18.06.2021, 23:55
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile görüştü.
Ziyarette Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç tarafından ise Bakan Kasapoğlu’na 50 numaralı Nevşehir Belediyespor forması hediye edildi.