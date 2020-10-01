Bahçeşehir’de Yeni Normale Uygun Veli Toplantıları Devam Ediyor

2020-2021 eğitim-öğretim yılı ’’1. Bireysel veli bilgilendirme ve branş öğretmenleri ile tanışma toplantısı’’ yeni normale uygun bir biçimde maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde 1-B, 1-C, 8-A ve 8-B sınıf velilerine yapıldı.

Hem sınıf öğretmenleri hem de branş öğretmenleri ile fikir alış verişinde bulunan velilerimiz, bu yıldan beklentilerini de paylaştılar.