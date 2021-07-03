Son Dakika
Bahçeşehir Yaz Okulu Pazartesi Günü Başlıyor
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Yaz Okulu 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlıyor.
Nevşehir 03.07.2021, 15:24
Nevşehir’deki 5-14 yaşa arası tüm gençlere yönelik yaz okulu açan Bahçeşehir Koleji ile bu yaz hem verimli hem keyifli geçecek. Yüzme, basketbol, voleybol, okçuluk, müzik, görsel sanatlar, İngilizce, robotik kodlama, badminton ve eğitsel oyunlar branşları ile çocuklarımızın özlediği aktiviteleri yaz okulumuz ile hayata geçireceğiz.
Siz de büyük Bahçeşehir ailesine katılmaya ne dersiniz?