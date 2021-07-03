Bahçeşehir Yaz Okulu Pazartesi Günü Başlıyor

Nevşehir’deki 5-14 yaşa arası tüm gençlere yönelik yaz okulu açan Bahçeşehir Koleji ile bu yaz hem verimli hem keyifli geçecek. Yüzme, basketbol, voleybol, okçuluk, müzik, görsel sanatlar, İngilizce, robotik kodlama, badminton ve eğitsel oyunlar branşları ile çocuklarımızın özlediği aktiviteleri yaz okulumuz ile hayata geçireceğiz.

Hafta içi her gün 9.30-15.00 saatleri arası düzenlenecek olan yaz okulunun 1. Dönemi 05-16 Temmuz, 2. Dönemi ise 26 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasındadır.

Siz de büyük Bahçeşehir ailesine katılmaya ne dersiniz?