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Bahçeşehir Koleji’nin Düzenlediği Atatürk Temalı Şiir Yarışmasının Sonucu Belli Oldu

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nün düzenlediği "10 Kasım'a Kadar Değil Son Kasıma Kadar" Atatürk temalı şiir yarışmasının sonucu belli oldu.

Nevşehir 11.11.2020, 09:54 11.11.2020, 10:10
Bahçeşehir Koleji’nin Düzenlediği Atatürk Temalı Şiir Yarışmasının Sonucu Belli Oldu
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Jüri üyelerinin kapalı zarf usulü ile değerlendirdiği yarışmaya birçok okuldan öğrenci katıldı.

Değerlendirmeler sonunda lise kademesinde derece alan öğrenciler şu şekildedir:

1. İpek Arısoy

2. Saliha Damgacı

3. Dilek Çimen

Ortaokul kademesinde ise

1. Melisa Budak

2. Nehir Yoğurtçu

3. İkranur Kılıçlı

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ediyoruz.

Atatürk gençliğini sevgiyle selamlıyor ve emanetinin emin ellerde olduğunu biliyoruz.

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