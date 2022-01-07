Bahçeşehir Kolejinden İl Millî Eğitim Müdürü Memet Polat'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Halis ULUER ve Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüs Müdürü Kadri GÜVENÇ, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Memet POLAT'a kurumları hakkında bilgi vererek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürümüz Sayın Memet POLAT, bütün okullarımızla omuz omuza vererek Nevşehir'in eğitimi için güzel hizmetler vermeyi hedeflediğini belirterek Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Halis ULUER'e ve Kampüs Müdürü Kadri GÜVENÇ'e teşekkür etti.