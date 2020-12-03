Bahçeşehir Koleji’nden Herkese Örnek Olacak Farkındalık

Farkına var, saygılı ol ve empati kur.

Fikrinle, bakışınla, duyarsızlığınla ve empati yoksunluğun ile en büyük “engel” sen olma!

Yaşamı zorlaştıran, ötekileştiren, halden anlamayan sen olma!

Zaman zaman yeterince zor olan hayatı daha da zorlaştırma! Özelliklerinden yoksun insanları incitme ve çok özellikli özel insan ol!

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü ortaokul ve lise öğrencileri herkese sağlam farkındalıklar diler!