Bahçeşehir Koleji’nden ‘’Flashing On Our Cultural Heritages’’ İsimli E-Twinning Projesi

Türkiye, Romanya, İtalya, Hırvatistan ve Moldova Cumhuriyeti ortaklığında yürütülecek olan 5 ortaklı proje ile kültürel miras ve bu mirasın farkındalığının oluşturulması hedefleniyor.

Kapadokya bölgesinin tarihi, dini mekanlarını ve kültür kokan yerleşim yerlerini tanıtmak ve bu güzel mirası dünyaya göstermek için bir fırsat olan bu proje ile diğer ülkelerin de kültürel mirasları hakkında bilgi edinilecek.

Kapadokya’nın büyüsünü yaşamak ve yaşatmak için yürüttüğümüz projemizi Bahçeşehir Koleji aracılığı ile dünyaya tanıtmak çok güzel olacak.

Dünyayı Bahçeşehir farkı ile görmek ve tanımak için sen de bize katıl!