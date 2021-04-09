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Bahçeşehir Koleji’nden 5 Ülkeden 132 Öğrencinin Katıldığı Etwinning Projesi

Nevşehir Bahçeşehir Koleji Lise öğrencilerinin İngilizce öğretmenleri Gülbahar Günbattı’nın koordinatörlüğünde başlattığı eTwinning projesi ‘FLASHING ON OUR CULTURAL HERITAGES’ in ilk uluslararası toplantısı gerçekleştirildi.

Nevşehir 09.04.2021, 13:55
Bahçeşehir Koleji’nden 5 Ülkeden 132 Öğrencinin Katıldığı Etwinning Projesi
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5 ülkeden 132 öğrenci ve 7 öğretmenin katılımıyla online gerçekleşen toplantıda partnerler kendi ülkelerinin ve okullarının tanıtımını yaparak kültür paylaşımında bulundu.

Projemiz evrensel niteliklere sahip kültürel mirasların tanıtımını uluslararası platformlara taşıyarak tüm ülkelerin ortak duygu ve düşüncelerini ortaya koymaları ve iş birliği içinde harekete geçmeleri için büyük öneme sahiptir.

Kültürümüz mirasımız, ortak bağımızdır. Gelecek toplantılarda tüm öğrencilerimiz kendi bölgelerindeki somut ve somut olmayan mirasların tanıtımına başlayacaklardır.

Kendilerine sonsuz başarılar diliyoruz.

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