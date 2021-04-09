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Bahçeşehir Koleji’nden 5 Ülkeden 132 Öğrencinin Katıldığı Etwinning Projesi
Nevşehir Bahçeşehir Koleji Lise öğrencilerinin İngilizce öğretmenleri Gülbahar Günbattı’nın koordinatörlüğünde başlattığı eTwinning projesi ‘FLASHING ON OUR CULTURAL HERITAGES’ in ilk uluslararası toplantısı gerçekleştirildi.
Nevşehir 09.04.2021, 13:55
5 ülkeden 132 öğrenci ve 7 öğretmenin katılımıyla online gerçekleşen toplantıda partnerler kendi ülkelerinin ve okullarının tanıtımını yaparak kültür paylaşımında bulundu.
Projemiz evrensel niteliklere sahip kültürel mirasların tanıtımını uluslararası platformlara taşıyarak tüm ülkelerin ortak duygu ve düşüncelerini ortaya koymaları ve iş birliği içinde harekete geçmeleri için büyük öneme sahiptir.
Kendilerine sonsuz başarılar diliyoruz.