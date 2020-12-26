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Bahçeşehir Koleji’nden 2 Öğrenci "Genç Diplomatlar Konferansı"na Katıldı
Bahçeşehir Koleji tarafından 7. si düzenlenen “Genç Diplomatlar Konferansı”na Nevşehir Kampüsü’nden 9. Sınıf öğrencimiz Zafer Bartu Köksal ve 11. Sınıf öğrencimiz Mısra Ayrılmış katıldı.
Nevşehir 26.12.2020, 13:11 26.12.2020, 13:12
Sunumları ile çok beğenilen öğrencilerimiz “Pandemide Dünya” başlığı altında Almanya’nın pandemi döneminde yaptıklarını dinleyicilere aktardı.
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