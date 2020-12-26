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Bahçeşehir Koleji’nden 2 Öğrenci "Genç Diplomatlar Konferansı"na Katıldı

Bahçeşehir Koleji tarafından 7. si düzenlenen “Genç Diplomatlar Konferansı”na Nevşehir Kampüsü’nden 9. Sınıf öğrencimiz Zafer Bartu Köksal ve 11. Sınıf öğrencimiz Mısra Ayrılmış katıldı.

Nevşehir 26.12.2020, 13:11 26.12.2020, 13:12
Bahçeşehir Koleji’nden 2 Öğrenci "Genç Diplomatlar Konferansı"na Katıldı
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Sunumları ile çok beğenilen öğrencilerimiz “Pandemide Dünya” başlığı altında Almanya’nın pandemi döneminde yaptıklarını dinleyicilere aktardı.

Öğrencilerimizi, öğrencilerimize konferans için yol gösteren öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi kutluyoruz.

Tüm bu ayrıcalıklara sahip olmak senin elinde, unutma başarı senin tercihin!

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