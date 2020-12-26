Bahçeşehir Koleji’nden 2 Öğrenci "Genç Diplomatlar Konferansı"na Katıldı

Sunumları ile çok beğenilen öğrencilerimiz “Pandemide Dünya” başlığı altında Almanya’nın pandemi döneminde yaptıklarını dinleyicilere aktardı.

Öğrencilerimizi, öğrencilerimize konferans için yol gösteren öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi kutluyoruz.

Tüm bu ayrıcalıklara sahip olmak senin elinde, unutma başarı senin tercihin!