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Bahçeşehir Koleji’nde Yeni Dönem Kayıt Planlama Toplantısını Online Olarak Gerçekleştirdi
Nevşehir 15.12.2021, 17:35
Bahçeşehir Koleji’nde Yeni Dönem Kayıt Planlama Toplantısını Online Olarak Gerçekleştirdi
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü yeni dönem kayıt planlama toplantısını Genel Müdür Yardımcımız Savaş Boyar eşliğinde genel merkez yöneticileri ile online olarak gerçekleştirdi.
2022-2023 eğitim öğretim planlamasının konuşulduğu toplantıda kayıt yenileme ve yeni kayıtların nasıl planlanacağı hakkında istişarelerde bulunuldu.