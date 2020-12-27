Bahçeşehir Koleji’nde Yazar Turgay Polat Velilere Seminer Verdi

Geleceğin becerilerini ve Z kuşağını anlatan Polat, seminer sonunda soruları da yanıtladı.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak Turgay Polat hocamıza katılımlarından ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz.

Bizi Turgay Polat ile tanıştıran Kampüs Müdürümüz Kadri Güvenç’e de şükranlarımızı sunuyoruz.