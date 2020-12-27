Son Dakika
Bahçeşehir Koleji’nde Yazar Turgay Polat Velilere Seminer Verdi
Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı, Eğitimci, Yazar Turgay Polat; Nevşehir Kampüsü velileri ve öğretmenleri ile buluştu.
Nevşehir 27.12.2020, 15:27
Geleceğin becerilerini ve Z kuşağını anlatan Polat, seminer sonunda soruları da yanıtladı.
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak Turgay Polat hocamıza katılımlarından ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz.
Bizi Turgay Polat ile tanıştıran Kampüs Müdürümüz Kadri Güvenç’e de şükranlarımızı sunuyoruz.