Son Dakika

Bahçeşehir Koleji’nde Yazar Turgay Polat Velilere Seminer Verdi

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı, Eğitimci, Yazar Turgay Polat; Nevşehir Kampüsü velileri ve öğretmenleri ile buluştu.

Nevşehir 27.12.2020, 15:27
Bahçeşehir Koleji’nde Yazar Turgay Polat Velilere Seminer Verdi
banner230

Geleceğin becerilerini ve Z kuşağını anlatan Polat, seminer sonunda soruları da yanıtladı.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü olarak Turgay Polat hocamıza katılımlarından ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz.

Bizi Turgay Polat ile tanıştıran Kampüs Müdürümüz Kadri Güvenç’e de şükranlarımızı sunuyoruz.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@