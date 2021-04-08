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Bahçeşehir Koleji’nde Uzaktan Eğitime Devam Ediyor
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü online eğitime ara vermeden tıpkı yüz yüze eğitimdeki isteği ve hevesi ile devam ediyor.
Nevşehir 08.04.2021, 13:45
Tüm kademelerde günlük 9 saat ile devam eden derslerimiz yüz yüze eğitimi artmayacak şekilde yapılıyor ve aktif olarak devam ediyor. Sen de uzaktan eğitimin yakından takibine katılmak için bize katıl, sen de Bahçeşehirli ol!