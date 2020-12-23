Bahçeşehir Koleji’nde “Sınavda Stres Yönetimi” Semineri Düzenlendi

Suzan Develi’nin “Sınavda Stres Yönetimi” adlı semineri ile sınav yönetimini değerlendiren öğrencilerimiz, seminerden birçok şeyi öğrenmiş olarak ve rahatlamış olarak ayrıldı.

Güzel ve etkili semineri için Suzan Hanım’a Bahçeşehir ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz.