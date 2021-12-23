Bahçeşehir Koleji’nde Sihirbazlık Gösterisi İle Keyifli Dakikalar

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde sihirbazlık gösterisi ile keyifli dakikalar...

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz "Sihirbaz Sidora’’ ile heyecanlı ve keyifli bir gösteri izledi.

Zaman zaman şaşkınlıklarını gizleyemeyen öğrencilerimiz, kendilerinin de dahil olduğu oyunlarla oldukça eğlenceli dakikalar geçirdi. Farklı etkinlikler ile öğrencilerimizi eğlendirmeye ve eğlenirken öğrenmeye yönlendiriyoruz.