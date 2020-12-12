Bahçeşehir Koleji’nde "Robotik Kodlama" Vazgeçilmez Bir Ders

Nevşehir Bahçeşehir Koleji yeni dünyaya uygun yaşam koşullarını hayata kazandırmanın robotik kodlamadan geçtiğini biliyor ve "Robotik Kodlama" derslerini öğrencilerine sevdirerek öğretiyor.

"The Hour of Code" (Dünya Kodlama Saati Haftası) kapsamında öğrencilerinin sertifikalarıyla taçlanan uygulamalar hem velilerimiz hem de öğrencilerimiz tarafından çok sevildi.

Sen de Bahçeşehirli olmanın ayrıcalığını yaşa, sen de bize katıl!

#BahcesehirKolejiKodluyor

#Hourofcode

#Bkhourofcode