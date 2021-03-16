Bahçeşehir Kolejinde Pİ Günü Coşkuyla kutlandı

Koridor ve panolarımız “pi” yi anlatan çember, daire ve Yunanca çevre anlamına gelen περίμετρον kelimesinin baş harfi ve öğrencilerimizin kendi yaptıkları pi maskeleri ile süslendi.

Hazırladıkları pi tişörtlerini giyen öğrencilerimiz “taş, kâğıt, makas” oyunuyla öğle arasında eğlendi.

Günün anlam ve önemini, hayatımızdaki yerini matematik zümresi tarafından öğrencilerimize anlatıldı ve “Pi Hafıza Yarışmamıza” katılan öğrencilerimize katılım belgesi verilip birinci olan öğrencimiz ve “Pi Karikatür Yarışması” sonucunda 1. ve 2.olan öğrencilerimiz ödüllendirildi. Ortaokul öğrencilerimizin seslendirdiği pi şarkısı söylendi.

“Pi” ile başlayan kelimeleri bulup yazan öğrencilerimiz dilek tutup pi sembolünü parmaklarıyla boyadı.

Pi pastamızı öğrencilerimizle kesip hazırladıkları kurabiyelerle Pi günü kutlamaları sona erdi.