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Bahçeşehir Koleji’nde Ortaokula Geçiş Töreni Coşkuyla Kutlandı

2020-2021 Yılı Ortaokula Geçiş Töreni’miz kampüsümüzde coşkuyla kutlandı.

Nevşehir 24.06.2021, 09:55
Bahçeşehir Koleji’nde Ortaokula Geçiş Töreni Coşkuyla Kutlandı

Öğrencilerimizin bu güzel ve anlamlı günlerinde, ortaokula geçiş süreçlerine tanıklık ettiğimiz için Bahçeşehir Ailesi olarak mutluyuz ve gururluyuz.

Çocuklarımızın birbirinden güzel pek çok anı biriktirdikleri, her anlamda dolu dolu geçen 4 yılın ardından ilkokul eğitim ve öğretimlerinin devamını Bahçeşehir çatısı altında sürdüreceklerini bilmenin gönül rahatlığı ile öğrencilerimizi ortaokula uğurluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. #Bahçeşehirli olmak bir ayrıcalıktır.

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