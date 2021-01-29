Bahçeşehir Koleji’nde Online Münazarada Birinci Olan Öğrencilere Ödül

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 9 ve 10. Sınıflara düzenlediği online münazarada birinci olan öğrencilerini ödüllendirdi.

Akademik başarının yanında öğrencilerinin araştırmayı öğrenmesini ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesini önemseyen okulumuzda Türk dili ve edebiyatı zümresinin düzenlediği online münazara sonuçlandı.

9. sınıf ve 10. sınıf fen lisesi öğrencilerinin başarısı ile sonuçlanan münazarada öğrencilerimiz ödüllerini Kampüs Müdürümüz Kadri Güvenç’ten aldı. Öğrencilerimiz kendileri için hazırlanan ödülleri ve kitap setini çok beğendi.

Biz de münazarada başarılı olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, münazarayı düzenleyen Türk dili ve edebiyatı zümresine teşekkür ediyoruz.

Unutma başarı senin elinde, sen de katıl bize!