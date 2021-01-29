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Bahçeşehir Koleji’nde Online Münazarada Birinci Olan Öğrencilere Ödül
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde Online Münazarada Birinci Olan Öğrencilere Ödül...
Nevşehir 29.01.2021, 11:49
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 9 ve 10. Sınıflara düzenlediği online münazarada birinci olan öğrencilerini ödüllendirdi.
Akademik başarının yanında öğrencilerinin araştırmayı öğrenmesini ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesini önemseyen okulumuzda Türk dili ve edebiyatı zümresinin düzenlediği online münazara sonuçlandı.
Biz de münazarada başarılı olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, münazarayı düzenleyen Türk dili ve edebiyatı zümresine teşekkür ediyoruz.
Unutma başarı senin elinde, sen de katıl bize!