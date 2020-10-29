Son Dakika
Bahçeşehir Koleji’nde Online 29 Ekim Kutlaması
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü öğretmenleri ve öğrencileri emanet aldıkları Cumhuriyet’in 97.yaşını kutladılar.
Nevşehir 29.10.2020, 16:19 29.10.2020, 16:20
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 97. yıl önce “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.” diyerek Cumhuriyeti armağan ettiği Atatürk çocukları, bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nı her zamankinden farklı; buruk ancak aynı coşku ve heyecanla Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde büyük uğraş ve özveri sonucu pandemi sebebi ile online olarak hazırladıkları programla kutladılar.