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Bahçeşehir Koleji’nde Online 29 Ekim Kutlaması

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü öğretmenleri ve öğrencileri emanet aldıkları Cumhuriyet’in 97.yaşını kutladılar.

Nevşehir 29.10.2020, 16:19 29.10.2020, 16:20
Bahçeşehir Koleji’nde Online 29 Ekim Kutlaması
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 97. yıl önce “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.” diyerek Cumhuriyeti armağan ettiği Atatürk çocukları, bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nı her zamankinden farklı; buruk ancak aynı coşku ve heyecanla Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde büyük uğraş ve özveri sonucu pandemi sebebi ile online olarak hazırladıkları programla kutladılar.

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