Bahçeşehir Koleji’nde Online 29 Ekim Kutlaması

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 97. yıl önce “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.” diyerek Cumhuriyeti armağan ettiği Atatürk çocukları, bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nı her zamankinden farklı; buruk ancak aynı coşku ve heyecanla Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde büyük uğraş ve özveri sonucu pandemi sebebi ile online olarak hazırladıkları programla kutladılar.