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Bahçeşehir Koleji’nde Öğrenciler Eğlenerek Öğrenmenin Keyfi Çıkarıyor
Nevşehir Bahçeşehir Koleji Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini ve akademik başarısını destekleyecek olan drama, halk oyunları ve İngilizce branşlarından oluşan kursumuz bu haftada eğlenceli ve verimli bir şekilde devam etti.
Nevşehir 17.10.2021, 18:43
Rol yapma becerileri arttıkça özgüvenlerinin arttığını ve halk oyunları ile öğrencilerimizin ritim kazandıklarını görmek; İngilizce derslerindeki katılım oranları öğrencilerimize karşı duyduğumuz gururu artırıyor.