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Bahçeşehir Koleji’nde Öğrenciler Eğlenerek Öğrenmenin Keyfi Çıkarıyor

Nevşehir Bahçeşehir Koleji Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini ve akademik başarısını destekleyecek olan drama, halk oyunları ve İngilizce branşlarından oluşan kursumuz bu haftada eğlenceli ve verimli bir şekilde devam etti.

Nevşehir 17.10.2021, 18:43
Bahçeşehir Koleji’nde Öğrenciler Eğlenerek Öğrenmenin Keyfi Çıkarıyor

Rol yapma becerileri arttıkça özgüvenlerinin arttığını ve halk oyunları ile öğrencilerimizin ritim kazandıklarını görmek; İngilizce derslerindeki katılım oranları öğrencilerimize karşı duyduğumuz gururu artırıyor.

Bahçeşehir Koleji, eğitim önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur. Başarıyı ve güzellikleri paylaşmak dileğiyle...

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