Bahçeşehir Koleji’nde Model Birleşmiş Milletler Konferansı Hazırlık Çalışmaları Başladı

Nevşehir Bahçeşehir Koleji Lise öğrencilerimiz şubat ayında Hollanda'da gerçekleşecek olan ve Avrupa'dan da farklı okulların katılacağı Model Birleşmiş Milletler Konferansı hazırlık çalışmalarına başladı.

Hollanda Alfrink Koleji, ev sahibi okul öğrencileri tarafından yapılan ön hazırlık çalışmalarına online olarak katılan öğrencilerimiz konferans hakkında bilgi edinerek yurtdışındaki akranlarıyla ilk kez buluşarak birbirini tanıma fırsatı buldu.

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