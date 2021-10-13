Bahçeşehir Koleji’nde Minecraft İle Anıtkabir İnşa Yarışması Başladı

Minecraft her ne kadar öncelikli amacı eğlence olan bir oyun olsa da dünya çapında birçok eğitim kurumu onu eğitim aracı olarak da kullanmaktadır. Bu sebeple özel geliştirilmiş ‘Minecraft: Eğitim Sürümü’ üzerinde turnuva konumuzun 10 Kasım Atatürk'ü Anma teması olan tasarımlarında Anıtkabir'i inşa edecekler. Yapılan çalışmalar jüri tarafından hazırlanan ölçütler doğrultusunda değerlendirilecek ve sonuçlar 10 Kasım 2021 tarihinde okulumuzda gerçekleşecek olan programda açıklanacaktır. Öğrencilerimize katılımları için teşekkür ederiz.

Bahçeşehir Koleji eğitimi önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur. Başarıyı ve güzellikleri paylaşmak dileğiyle...