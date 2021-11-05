Bahçeşehir Koleji’nde Mangal ve Sinema Etkinliği

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde sinema günleri devam ediyor. 05 Kasım Cuma günü saat 17.30-21.00 saatleri arasında ortaokul öğrencilerimizle yerleşkemiz içerisinde temassız oyunlarla başlayıp sucuk ekmek ziyafetinin olduğu sonrasında sinema (Mucize-Wonder) keyfiyle sonlandıracağımız bir etkinliğimiz olacaktır.

Öğrencilerimizin yoğun ders programlarından biraz olsun uzaklaşmaları ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için tüm öğrencilerimizin katılımları bizi mutlu edecektir. Sen de farklı olmak için bize katıl, farkı yaşa!