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Bahçeşehir Koleji’nde LÖSEV Farkındalık Semineri Verildi
Lösemili Çocuklar Vakfı Kayseri Şubesi Temsilcisi Mehmet MERKİT tarafından okulumuz Nevşehir Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencilerine lösemili çocuklar farkındalık semineri verildi.
Nevşehir 05.11.2021, 15:44
Ortaokul öğrencilerimize sivil toplum ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirerek geleceğin duyarlı bireylerinin yetişmesini sağlamak amacıyla yürütülen bu eğitimlere öğrencilerimizin ilgisi yoğundu.
LÖSEV’i tanıtırken ilgilerini katkıya dönüştürüp uzun vadede bilinçli, topluma duyarlı gönüllüler kazanmış olduk. Geleceğimiz olan öğrencilerimiz sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, hastalıklardan korunma yolları hakkında bilinçlendi.
Bahçeşehir Koleji eğitimi önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur. Başarıyı ve güzellikleri paylaşmak dileğiyle.