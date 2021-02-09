Son Dakika

Bahçeşehir Koleji’nde Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt Dönemi Devam Ediyor

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde kayıt yenileme ve yeni kayıt dönemi devam ediyor.

Nevşehir 09.02.2021, 11:33
Bahçeşehir Koleji’nde Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt Dönemi Devam Ediyor
banner230

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Nevşehir’e getirdiği yenilikler ve kaliteli eğitim kadrosu ile herkesin takdirini kazandı.

Nevşehir’e yeni bir soluk ve vizyon getiren Bahçeşehir Koleji’nde kayıt yenileme ve yeni kayıt dönemi başladı.

“Tüm Nevşehir, Bahçeşehirli olmanın ayrıcalıklarını yaşasın!” ilkesi ile yeni kayıt dönemine giren Bahçeşehir Koleji, ayrıcalıklar ve kaliteli eğitim dünyasına sizleri bekliyor.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@