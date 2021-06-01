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Bahçeşehir Koleji’nde Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt Dönemi Devam Ediyor
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde kayıt yenileme ve yeni kayıt dönemi devam ediyor.
Nevşehir 01.06.2021, 18:57
Nevşehir’e yeni bir soluk ve vizyon getiren Bahçeşehir Koleji’nde kayıt yenileme ve yeni kayıt dönemi devam ediyor. “Tüm Nevşehir, Bahçeşehirli olmanın ayrıcalıklarını yaşasın!” ilkesi ile yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanan Bahçeşehir Koleji, ayrıcalıklar ve kaliteli eğitim dünyasına sizleri bekliyor.