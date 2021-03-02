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Bahçeşehir Koleji’nde Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt Dönemi Devam Ediyor
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü’nde kayıt yenileme ve yeni kayıt dönemi devam ediyor.
Nevşehir 02.03.2021, 11:52
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Nevşehir’e getirdiği yenilikler ve kaliteli eğitim kadrosu ile herkesin takdirini kazandı.
“Tüm Nevşehir, Bahçeşehirli olmanın ayrıcalıklarını yaşasın!” ilkesi ile yeni kayıt dönemine giren Bahçeşehir Koleji, ayrıcalıklar ve kaliteli eğitim dünyasına sizleri bekliyor.